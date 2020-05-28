Население Ставрополья за год сократилось из-за низкой рождаемости
Количество населения Ставрополья уменьшилось за последний год. Сокращение числа людей наблюдается почти во всех территориях края, сказал губернатор во время послания региональному Парламенту.
Сокращение населения в 2019 году зафиксировали в 26 из 27 районов и городских округах Ставрополья. В 2018 убыль зарегистрировали только в 23 территориях.
Аналитики констатируют, что причиной этому стало уменьшение рождаемости: в крае родилось на 8,8 процента меньше детей, чем годом ранее. При этом на Ставрополье на 1,5 процента уменьшилась смертность.
Коэффициент убыли населения в 2018 году составил 1,3 человека на тысячу.
ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА
Ежегодное послание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 28 мая 2020: прямая-онлайн трансляция
Ежегодное послание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова начнется 28 мая 2020 года в 10:00 [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU