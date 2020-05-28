Александр Некристов проверил готовность санаториев Ессентуков к началу курортного сезона

28 Май 2020 2020-05-28T11:44:15+03:00

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Полноценный летний сезон начнётся в Ессентуках после снятия всех ограничительных мер, связанных с пандемией. Однако согласно постановлению губернатора Ставропольского края, с 1 июня в регионе начнут работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Они смогут принимать отдыхающих при условии стабильной эпидемической ситуации в крае.

О подготовке к приёму первых оздоравливающихся главе Ессентуков Александру Некристову рассказали в одной из красивейших здравниц курорта - санатории «Виктория».

Санаторий с прекрасной зоной отдыха, знаменитым пятитысячником, водолечебницей жилыми и лечебными корпусами готова к открытию. Вместе с директором санатория глава Ессентуков осмотрел лечебный корпус, обновленную грязелечебницу, отремонтированную питьевую галерею.

- Особое внимание мы уделяем санитарной безопасности номерного фонда, медицинских кабинетов, гостевых комнат и столовых. В частности, мы предусмотрели соблюдение всех норм социального дистанцирования при приеме процедур, питании, отдыхе. Мы пока открываем только два этажа одного спального корпуса, в начале к нам заезжают 60 отдыхающих, мы готовы их принять, - рассказала директор санатория Нина Гринько.

Александр Некристов напомнил сотрудникам здравницы об информировании отдыхающих в части соблюдения противоэпидемических мер. В период карантина отдыхающие смогут находиться только на территории.

– Вы начинаете работу в очень сложных условиях, приближенных к военным, ситуация с заболеваемостью остается не простая, на ваши плечи ложится не только прием гостей, но и создание условий, при которых исключено попадание опасного вируса в наши здравницы, – отметил Александр Некристов.

Санаторий "Шахтер" также готов к приему гостей. Здесь активно работают озеленители, электрики, горничные, готовится к открытию пищеблок. На своих местах антисептики, рециркуляторы, стенды с информацией.

Отдыхающих известили о необходимости пройти тест на коронавирус перед поездкой в здравницу. Также тестирование пройдут все сотрудники санаториев, кто начнет работу в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU