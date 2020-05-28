Эпидемия коронавируса обошлась Ставрополью в 20 млрд рублей
Губернатор Ставрополья заявил, что созданная за последние 5 лет экономическая и социальная база устояла при столь серьёзном кризисе.
Потери значительны, но эпидемия не нанесла критического ущерба экономике и социальной сфере края.
По его словам, одним из последствий пандемии стала приостановка ряда отраслей экономики, сокращение налоговых поступлений и дополнительные расходы на борьбу с распространением болезни.
Так, по прогнозу, региональная казна недополучит, как минимум, 11 миллиардов рублей доходов.
Ещё около 9 миллиардов дополнительных расходов обусловлены финансированием мероприятий по противодействию коронавирусу, мер поддержки экономики и граждан за счет краевых средств. Владимир Владимиров сообщил, что в целом, это около 20% бюджета.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 2021 год объявлен Годом здравоохранения. Губернатор поручил региональному Минздраву подготовить предложения по модернизации системы оказания медпомощи, в том числе в условиях эпидемий и ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU