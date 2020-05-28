Эпидемия коронавируса обошлась Ставрополью в 20 млрд рублей

28 Май 2020 2020-05-28T14:40:08+03:00

В регионе до 31 мая продлен режим самоизоляции Фото: Александр АБРАМОВ

На борьбу с вирусом ушло 9 млрд, еще 11 регион не дополучил

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Губернатор Ставрополья заявил, что созданная за последние 5 лет экономическая и социальная база устояла при столь серьёзном кризисе.

Потери значительны, но эпидемия не нанесла критического ущерба экономике и социальной сфере края.

По его словам, одним из последствий пандемии стала приостановка ряда отраслей экономики, сокращение налоговых поступлений и дополнительные расходы на борьбу с распространением болезни.

Так, по прогнозу, региональная казна недополучит, как минимум, 11 миллиардов рублей доходов.

Ещё около 9 миллиардов дополнительных расходов обусловлены финансированием мероприятий по противодействию коронавирусу, мер поддержки экономики и граждан за счет краевых средств. Владимир Владимиров сообщил, что в целом, это около 20% бюджета.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 2021 год объявлен Годом здравоохранения. Губернатор поручил региональному Минздраву подготовить предложения по модернизации системы оказания медпомощи, в том числе в условиях эпидемий и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU