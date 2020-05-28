В Ставрополе лишили мандата депутата краевой Думы

28 Май 2020 2020-05-28T15:41:45+03:00

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В Ставрополе стало известно, что парламентарий Алексей Назаренко лишен мандата. Такое решение приняли сегодня, 28 мая 2020 года на заседании краевой Думы. Назаренко своевременно не предоставил отчет о доходах.

Основание на лишение озвучил председатель специальной парламентской комиссии. Его бывшие коллеги единогласно проголосовали за досрочное лишение его полномочий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Назаренко похитил больше 8 млн 800 тыс рублей, предназначавшихся на строительство легкоатлетического манежа с декабря 2017 по март 2018 года. Краевой депутат подготовил документы на установку оборудования гораздо дешевле, чем было прописано в госконтракте. А указал первоначальную стоимость оборудования.

Также предполагается, что народный избранник при проведении торгов на строительство трех объектов вступил в сговор с фирмой-конкурентом (сам он работал гендиректором ООО «Кавказстройинвест»), чтобы выигрывать торги. Деньги были поделены.

Сейчас Алексей Назаренко объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU