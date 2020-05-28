2020-05-28T16:06:29+03:00
Общество

На строительство трех медцентров в Дагестане выделено 2 млрд рублей

Распоряжение подписано премьером Мишустиным
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Министерству обороны РФ 1,95 млрд рублей на строительство трех медцентров на территории Дагестана. Текст документа опубликован на сайте правительства.

Общая мощность центров — 200 коек. Рядом с ними разбиваются палаточные лагеря-обсервации. Вся система нацелена на пресечение вспышки коронавируса в республике. После введения в эксплуатацию центры будут отданы республике в безвозмездное пользование.

Напомним, что на данный момент в республике зафиксирована мощнейшая вспышка заболеваемости. Регион находится на четвертом месте в стране по количеству смертей от коронавируса. Более того, 700 дагестанцев за последнее время умерли от вирусной пневмонии и ещё порядка 13 тысяч находятся в больницах.

Отметим, что по официальной статистике в регионе осталось 26 заражённых COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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