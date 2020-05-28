2020-05-28T00:42:21+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 28 мая 2020: госпитали Минобороны и высокая смертность

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 28 мая 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 28 мая 2020: для стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в регионе Минобороны развернуло два полевых госпиталя и палаточные обсервации для жителей с подозрением на коронавирус. Смертность стремительно растет. Тем временем, по официальной статистике, заболевших осталось меньше 5% от всех зараженных.

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По последним данным на утро 28 мая коронавирусом в Дагестане заразилось 4455 человек. При этом из этого огромного числа пациентов с положительным диагнозом, на данный момент лишь 161 человек остается под присмотром врачей.

По данным Оперштаба, 4161 дагестанец уже переболел коронавирусом. Число выздоровевших растет с каждым днем. За последние сутки ещё 352 пациента выписаны из медучреждений.

Несмотря на это, ситуация в республике остается острой. По рекомендации президента Минобороны развернуло в регионе два военных госпиталя. 72 врача готовы принять 200 пациентов. Рядом с ними находятся палаточные лагеря-обсервации, где будут проходить карантин люди с подозрением на COVID-19.

Число смертей растет существенными темпами. За последнюю неделю оно уже выросло несколько раз. Сейчас сообщается о 130 летальных исходах. За день их количество выросло ещё на 12 случаев. При этом в прошлый понедельник сообщалось о 700 смертях от вирусной пневмонии и порядка 13 тысячах зараженных с этим диагнозом. Главный пульмонолог республики предположил, что порядка 95% этих случаев могут быть связаны с эпидемией коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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