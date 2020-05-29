2020-05-29T14:18:38+03:00
Общество

На Ставрополье выпускают до 100 тысяч масок в сутки

На двух предприятиях приступили к производству антисептиков и дезинфицирующих средств
Ася АСРЯН
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В крае до 7 июня продолжает действовать режим самоизоляцииВ крае до 7 июня продолжает действовать режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Ставрополье на волне борьбы с распространением коронавируса оперативно создали производства средств индивидуальной защиты.

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Так, за короткий срок на базе 14 организаций запустили производство немедицинских защитных масок.

Их создают до 100 тысяч штук в сутки. На двух предприятиях приступили к производству антисептиков и дезинфицирующих средств.

Также начали выпускать защитные костюмы для медиков и бахилы. Кроме этого, был запущен выпуск комплектующих для аппаратов ИВЛ и оборудования для стерилизации воздуха.

Напомним, что губернатор Ставрополья продлил режим самоизоляции до 7 июня 2020 года. Выданные ранее спецпропуска признаются действительными автоматически. Проставлять на них дополнительные отметки нет необходимости.

На сегодняшний день на Ставрополе от коронавирусной инфекции умерли 45 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 82 пациентов. Всего за прошлый день скончались два жителя региона. В тяжелом состоянии находятся 34 ставропольца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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