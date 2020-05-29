На Ставрополье началась подготовка к параду Победы

29 Май 2020 2020-05-29T15:41:40+03:00

В регионе до 7 июня продлен режим самоизоляции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Будут задействованы 1689 военнослужащих, 48 единиц наземной и 10 единиц авиатехники

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В районах и округах Ставрополья стартовала подготовка к проведению торжественных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в ВОВ.

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Напомним, что 24 июня в краевом центре планируется проведение военного парада. Известно, что будут задействованы 1689 военнослужащих, 48 единиц наземной и 10 единиц авиатехники.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сегодня, 29 мая подчеркнул, что окончательное решение по формату парада Победы примут с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор продлил режим самоизоляции в Ставропольском крае до 7 июня. А с 18 мая до 1 июля в регионе действует обязательный масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU