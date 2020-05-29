На Ставрополье началась подготовка к параду Победы
В районах и округах Ставрополья стартовала подготовка к проведению торжественных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в ВОВ.
Корректировка бюджета Ставрополья, выплаты медикам и поддержка бизнеса и сельского хозяйства: коронаврус на Северном Кавказе
Напомним, что 24 июня в краевом центре планируется проведение военного парада. Известно, что будут задействованы 1689 военнослужащих, 48 единиц наземной и 10 единиц авиатехники.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сегодня, 29 мая подчеркнул, что окончательное решение по формату парада Победы примут с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор продлил режим самоизоляции в Ставропольском крае до 7 июня. А с 18 мая до 1 июля в регионе действует обязательный масочный режим.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье продлили режим самоизоляции
Выданные ранее спецпропуска признаются действительными автоматически (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU