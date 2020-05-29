2020-05-29T16:06:35+03:00
Общество

На Ставрополье запустили первые ветрогенераторы

Ветропарки будут появляться по всей территории региона
Ася АСРЯН
Поделиться:
в этом ветропарке будет 84 установки. Этого хватит, чтобы запитать Ставропольв этом ветропарке будет 84 установки. Этого хватит, чтобы запитать СтавропольФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Кочубеевском районе Ставрополья продолжается строительство первой на Ставрополье и крупнейшей в России ветроэлектростанции. Уже собрано 6 установок из 84 запланированных к концу 2020 года.

Корректировка бюджета Ставрополья, выплаты медикам и поддержка бизнеса и сельского хозяйства: коронаврус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Ветропарки будут появляться по всей территории края.

Здесь энергетическая стабильность края, рабочие места, но и далекое-далекое будущее. Мы создаем у себя компетенции в регионе альтернативной электроэнергетики.

Владимиров добавил, что в этом ветропарке будет 84 установки. Этого хватит, чтобы запитать Ставрополь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ближайшее время на Ставрополье планируется строительство ветропарка мощностью 210 МВт. Помимо новых мощностей, край получит налоговые отчисления и новые рабочие места.

Проект реализует АО «НоваВинд», которое отвечает за консолидацию усилий Госкорпорации «Росатом» в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за пылевого занавеса на Ставрополье произошло смертельное ДТП
На Ставрополье решают судьбу выпускных в школах
В КЧР могли втрое занизить число заболевших коронавирусом
На Ставрополье в ДТП пострадали пять человек, один погиб
На Ставрополье запустили первые ветрогенераторы
На Ставрополье заведующая детского сада незаконно получила деньги
На Ставрополье началась подготовка к параду Победы
В Ставрополе длинная змея выползла в люди
На Ставрополье выпускают до 100 тысяч масок в сутки
В Ставрополе водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде
На Ставрополье более 115 тыс семей с детьми получают соцвыплаты
В Ставрополе магазин завысил цены на хлеб и гречневую крупу
В Черкесске поймали объявленного в розыск фигуранта дела
В Пятигорске на крупного чиновника администрации завели дело