На Ставрополье запустили первые ветрогенераторы

29 Май 2020 2020-05-29T16:06:35+03:00

в этом ветропарке будет 84 установки. Этого хватит, чтобы запитать Ставрополь Фото: "КП" Архив

Ветропарки будут появляться по всей территории региона

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В Кочубеевском районе Ставрополья продолжается строительство первой на Ставрополье и крупнейшей в России ветроэлектростанции. Уже собрано 6 установок из 84 запланированных к концу 2020 года.

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Ветропарки будут появляться по всей территории края.

— Здесь энергетическая стабильность края, рабочие места, но и далекое-далекое будущее. Мы создаем у себя компетенции в регионе альтернативной электроэнергетики.

Владимиров добавил, что в этом ветропарке будет 84 установки. Этого хватит, чтобы запитать Ставрополь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ближайшее время на Ставрополье планируется строительство ветропарка мощностью 210 МВт. Помимо новых мощностей, край получит налоговые отчисления и новые рабочие места.

Проект реализует АО «НоваВинд», которое отвечает за консолидацию усилий Госкорпорации «Росатом» в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU