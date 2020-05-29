На Ставрополье запустили первые ветрогенераторы
В Кочубеевском районе Ставрополья продолжается строительство первой на Ставрополье и крупнейшей в России ветроэлектростанции. Уже собрано 6 установок из 84 запланированных к концу 2020 года.
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Ветропарки будут появляться по всей территории края.
— Здесь энергетическая стабильность края, рабочие места, но и далекое-далекое будущее. Мы создаем у себя компетенции в регионе альтернативной электроэнергетики.
Владимиров добавил, что в этом ветропарке будет 84 установки. Этого хватит, чтобы запитать Ставрополь.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ближайшее время на Ставрополье планируется строительство ветропарка мощностью 210 МВт. Помимо новых мощностей, край получит налоговые отчисления и новые рабочие места.
Проект реализует АО «НоваВинд», которое отвечает за консолидацию усилий Госкорпорации «Росатом» в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики.
ИСТОЧНИК KP.RU