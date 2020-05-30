2020-05-30T11:08:01+03:00
Общество

84 человека заболели коронавирусом за сутки на Ставрополье

Один человек скончался
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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На Ставрополье число больных коронавирусом выросло на 84 человека. Продолжают фиксироваться летальные исходы — ещё один пациент скончался в реанимации. Подробную статистику сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— За весь период на Ставрополье зафиксировано 2404 случая заражения COVID-19. Почти 10% заболевших — дети. Суточный прирост числа зараженных — 84 человека, — пишет политик в соцсетях.

К несчастью, число летальных исходов выросло до 46. Ещё 39 человек находятся в реанимации, врачи продолжают борьбу за их жизнь. 224 ставропольца в состоянии средней тяжести.

Из положительных новостей — 51 человек выписан за последние сутки. Таким образом, число случаев выздоровления перевалило за тысячу. 1316 ставропольцев остаются активными больными.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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