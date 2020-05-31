2020-05-31T13:32:46+03:00
Общество

Рамзан Кадыров рассказал, как сложилась бы его судьба, не будь он политиком

Чиновник признался, что любит сады
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Рамзан Кадыров откровенно признался, что было бы с ним, если он не пошел бы на государственную службу. Глава Чечни уверен, что стал бы "заядлым садоводом". Его слова приводит чеченское телевидение.

Репортаж журналистов был об огороде Кадырова. Вместе с представителями СМИ политик собрал урожай клубники и показал свои посевы. Среди овощей, которые есть там - болгарский перец, острый перец, помидоры, огурцы и кукуруза.

- Сам люблю заниматься земледелием и животноводством. И если бы не тяжёлая работа на государственной службе и не расписанный по минутам график, был бы заядлым садоводом. Любовь к сельскому хозяйству мне привили предки, - сказал Кадыров.

Руководитель республики призвал местных жителей последовать его примеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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