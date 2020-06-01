На Ставрополье построена новая участковая больница для семи поселений

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:33:12+03:00

Медучреждение в Нагутском оснащено всем необходимым и готово к приему пациентов

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В селе Нагутском открыта новая участковая больница. Она будет обслуживать семь населенных пунктов Минераловодского района. Помимо села Нагутского с населением более 4 тыс. человек больницу будут посещать жители с. Нижняя Александровка, х. Перевальный, х. Лысогорский, х. Любительский, х. Западный Карамык, х. Новомирский.

Больница развернута на 25 коек, в том числе 5 коек – дневного стационара. Амбулаторно-поликлиническая служба рассчитана на 80 посещений в смену. Каждая палата оснащена санузлом, холодильником, кнопкой вызова медперсонала. Оборудованы столовая и врачебные кабинеты.

Медицинскую помощь сельским жителям будут оказывать два врача-терапевта, педиатр, гинеколог, стоматолог. Имеется своя клинико-диагностическая лаборатория. Оборудован кабинет ультразвуковой диагностики.

Тем временем, в краевом центре завершился ремонт двух дорог в рамках реализации нацпроекта. Новый асфальт положили на улице Победы и на участке улицы Доваторцев от Мира до Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Работы проходят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Почти завершен ремонт на проспекте Кулакова, осталось нанести разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU