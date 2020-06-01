На Ставрополье построена новая участковая больница для семи поселений
В селе Нагутском открыта новая участковая больница. Она будет обслуживать семь населенных пунктов Минераловодского района. Помимо села Нагутского с населением более 4 тыс. человек больницу будут посещать жители с. Нижняя Александровка, х. Перевальный, х. Лысогорский, х. Любительский, х. Западный Карамык, х. Новомирский.
Больница развернута на 25 коек, в том числе 5 коек – дневного стационара. Амбулаторно-поликлиническая служба рассчитана на 80 посещений в смену. Каждая палата оснащена санузлом, холодильником, кнопкой вызова медперсонала. Оборудованы столовая и врачебные кабинеты.
Медицинскую помощь сельским жителям будут оказывать два врача-терапевта, педиатр, гинеколог, стоматолог. Имеется своя клинико-диагностическая лаборатория. Оборудован кабинет ультразвуковой диагностики.
Тем временем, в краевом центре завершился ремонт двух дорог в рамках реализации нацпроекта. Новый асфальт положили на улице Победы и на участке улицы Доваторцев от Мира до Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.
Работы проходят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Почти завершен ремонт на проспекте Кулакова, осталось нанести разметку.
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ИСТОЧНИК KP.RU