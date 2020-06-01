На курорты Ставрополья в июне могут приехать около 12 тысяч туристов

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:36:23+03:00

Всего за 2020 год курорты КМВ до введения особых мер из-за пандемии успели посетить 230 тысяч гостей

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В июне этого года ставропольские курорты смогут принять около 12 тысяч туристов. Количество гостей оценили в краевом министерстве туризма, отталкиваясь от данных бронирования мест в гостиницах и здравницах. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитке правительства Ставрополья.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за распространения коронавируса до 1 июня была полностью приостановлена работа здравниц КМВ.

Всего за 2020 год курорты Ставрополья до введения особых мер из-за пандемии COVID-19 успели посетить 230 тысяч гостей.

Напомним, что на Ставрополье режим самоизоляции продлен до 7 июня. А с 18 мая в регионе введен обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU