На Ставрополье от коронавируса умерли 47 человек

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:01:34+03:00

На сегодняшний день в Ставрополе зафиксировано 278 случаев заболевания

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки скончался еще один житель Ставрополья, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом утром, 1 июня сообщил губернатор региона. Пока неизвестно, где проживал этот человек и сколько ему было лет.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этого ставропольца. Так, за все время в крае от коронавируса умерли 47 пациентов. За сутки диагноз выявили еще у 83-х жителей региона.

На сегодняшний день в Ставрополе зафиксировано 278 случаев заболевания, в Пятигорске – 290, в Невинномысске -175, в селе Кочубеевском -90.

ИСТОЧНИК KP.RU