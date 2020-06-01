На Ставрополье санатории возобновляют работу
30 санаториев Кавказских Минеральных Вод готовы возобновить работу после отмены ограничений. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе
Местным здравницам разрешили работать с 1 июня 2020 года при условии соблюдения санитарных норм.
— Период ограничений на работу санаториев завершился. Механизм их открытия, условия деятельности — четко определены, — уточнил Владимир Владимиров. Губернатор подчеркнул, что здравницы должны быть обеспечены средствами дезинфекции, индивидуальной защиты, тестами на коронавирус.
Так, скоро на Ставрополье заработают 30 санаториев. Решение о возобновлении деятельности ведомственных и детских санаториев будет принято позднее.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в июне этого года ставропольские курорты смогут принять около 12 тысяч туристов.
Количество гостей оценили в краевом министерстве туризма, отталкиваясь от данных бронирования мест в гостиницах и здравницах. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитке правительства Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU