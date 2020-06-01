2020-06-01T16:25:38+03:00
Общество

На Ставрополье санатории возобновляют работу

Местным здравницам разрешили работать с 1 июня 2020 года при условии соблюдения санитарных норм
Ася АСРЯН
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Фото: globallookpress.comФото: globallookpress.comФото: Архив "КП"
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30 санаториев Кавказских Минеральных Вод готовы возобновить работу после отмены ограничений. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.

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Местным здравницам разрешили работать с 1 июня 2020 года при условии соблюдения санитарных норм.

— Период ограничений на работу санаториев завершился. Механизм их открытия, условия деятельности — четко определены, — уточнил Владимир Владимиров. Губернатор подчеркнул, что здравницы должны быть обеспечены средствами дезинфекции, индивидуальной защиты, тестами на коронавирус.

Так, скоро на Ставрополье заработают 30 санаториев. Решение о возобновлении деятельности ведомственных и детских санаториев будет принято позднее.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в июне этого года ставропольские курорты смогут принять около 12 тысяч туристов.

Количество гостей оценили в краевом министерстве туризма, отталкиваясь от данных бронирования мест в гостиницах и здравницах. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитке правительства Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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