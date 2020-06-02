2020-06-02T10:32:17+03:00
Общество

Кадыров призвал США "соблюдать права человека" и прекратить казни вне суда

Глава Чечни отреагировал на ситуацию в Миннеаполисе
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, которая развернулась в Миннеаполисе (США). Там чернокожий охранник скончался после грубого задержания полицейским. Позже выяснилось, что представитель власти был расистом: в сети нашли его фотографии в одежде с необычными призывами. Мирные митинги в поддержку прав чернокожих уже переросли в массовые беспорядки: Дональд Трамп обещал ввести войска нацгвардии, если местные власти не разберутся с проблемой.

Вокруг полицейского участка в Миннеаполисе возвели стену.Импровизированную бетонную стену возвели у одного из участков полицейского управления Миннеаполиса после нескольких дней протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда.

Кадыров же призвал Соединенные Штаты соблюдать "права обычных граждан".

- Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями. [...] Требую от властей Соединённых Штатов Америки остановить этот беспредел! Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека! - написал Кадыров в социальных сетях.

Кроме того, глава Чечни обратился и к международным организациям. По мнению лидера республики, они должны вмешаться в действия властей США и навести в стране порядок.

- Примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей, - требует Кадыров.

Автоцистерна въезжает в толпу протестующих в Миннеаполисе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рамзан Кадыров рассказал, как сложилась бы его судьба, не будь он политиком

Глава Чечни откровенно признался, что было бы с ним, если он не пошел бы на государственную службу. Его слова приводит чеченское телевидение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье в июле стартуют работы молодежных форумов
На Ставрополье малоимущие получили около 300 тыс продуктовых наборов
Власти Ставрополья поддержали санатории деньгами
На Ставрополье за год введут более миллиона квадратных метров жилья
Брат Нурмагомедова рассказал об улучшении состояния отца Хабиба
На Ставрополье от коронавируса скончались еще два пациента
В Ставрополе продлили срок подачи заявлений в детский сад до 6 июня
В Пятигорске рассказали, как будут работать здравницы
Кадыров призвал США "соблюдать права человека" и прекратить казни вне суда
В Пятигорске осужденный задушил сокамерника
Еще двое скончались от коронавируса в Северной Осетии
В городское озеро Железноводска выпустят рыбу после водоема очистки
На Ставрополье начали производить защитные экраны для медиков