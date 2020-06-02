Кадыров призвал США "соблюдать права человека" и прекратить казни вне суда
Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, которая развернулась в Миннеаполисе (США). Там чернокожий охранник скончался после грубого задержания полицейским. Позже выяснилось, что представитель власти был расистом: в сети нашли его фотографии в одежде с необычными призывами. Мирные митинги в поддержку прав чернокожих уже переросли в массовые беспорядки: Дональд Трамп обещал ввести войска нацгвардии, если местные власти не разберутся с проблемой.
Вокруг полицейского участка в Миннеаполисе возвели стену.Импровизированную бетонную стену возвели у одного из участков полицейского управления Миннеаполиса после нескольких дней протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда.
Кадыров же призвал Соединенные Штаты соблюдать "права обычных граждан".
- Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями. [...] Требую от властей Соединённых Штатов Америки остановить этот беспредел! Немедленно прекратить противоправные действия в отношении гражданского населения, а также призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека! - написал Кадыров в социальных сетях.
Кроме того, глава Чечни обратился и к международным организациям. По мнению лидера республики, они должны вмешаться в действия властей США и навести в стране порядок.
- Примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей, - требует Кадыров.
Автоцистерна въезжает в толпу протестующих в Миннеаполисе.
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ИСТОЧНИК KP.RU