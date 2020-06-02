2020-06-02T11:26:47+03:00
Общество

В Пятигорске рассказали, как будут работать здравницы

Жить в номере отдыхающие должны будут строго по одному
Ася АСРЯН
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Туристам, приезжающим в Пятигорск нужно будет предоставить на пунктах въездного контроля документ, подтверждающий их право на отдых в санаторииТуристам, приезжающим в Пятигорск нужно будет предоставить на пунктах въездного контроля документ, подтверждающий их право на отдых в санаторииФото: Архив "КП"
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В Пятигорске накануне обсудили возможность возобновления работы здравниц в условиях сохранения рисков по распространению новой коронавирусной инфекции.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе

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По словам главы города-курорта Дмитрия Ворошилова, первыми заработают санатории, имеющие медицинскую лицензию.

Отдыхающих примут только при наличии у них отрицательных результатов теста на наличие COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторий. А также отсутствия возможных контактов с вероятными больными в течение двух недель до даты отъезда.

Всем гостям, приезжающим в Пятигорск нужно будет предоставить на пунктах въездного контроля документ, подтверждающий их право на отдых. Обязательны термометрия как гостей, так и работников санаториев, дезинфекция номеров.

Прием отдыхающих возможен только при наличии у них отрицательных результатов теста на наличие COVID-19 Фото: Архив "КП"

Прием отдыхающих возможен только при наличии у них отрицательных результатов теста на наличие COVID-19Фото: Архив "КП"

Также Роспотребнадзор рекомендует руководителям курортных учреждений не допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии коронавируса, а также обеспечить их еженедельное тестирование на наличие вируса.

Еще одно условие. Жить в номере отдыхающие должны будут строго по одному. Эта рекомендация также вызвала ряд вопросов в контексте работы детских санаториев.

Сегодня губернатор Ставрополья сообщил, что специальные меры поддержки помогут санаторно-курортному комплексу легче вернуться к работе после вынужденного простоя. Так, в крае стартовала инициированная президентом страны новая программа кредитования бизнеса под 2 % на поддержку занятости.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на курорты Северного Кавказа в июне могут приехать около 12 тысяч туристов. Всего за 2020 год курорты КМВ до введения особых мер из-за пандемии успели посетить 230 тысяч гостей.

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Всего за 2020 год курорты КМВ до введения особых мер из-за пандемии успели посетить 230 тысяч гостей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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