В Ставрополе продлили срок подачи заявлений в детский сад до 6 июня

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:49:29+03:00

Собранные документы родители также могут передать в комитет образования администрации Ставрополя. Он расположен на улице Шпаковская, 85 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Необходимо предварительно записаться по телефону 75-73-66. Образцы заявлений есть на сайте комитета

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Введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения в Ставрополе заставили пересмотреть сроки подачи заявлений в детские сады. Так, пришлось продлить дистанционный прием заявлений на определение малыша в детсад.

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Теперь подать документы родители могут до 6 июня. Напоминаем, что это связано с действующим режимом самоизоляции на территории Ставрополья.

В пресс-службе администрации краевого центра уточнили, что документы нужно отсканировать или сфотографировать, после чего направить по адресу Komplektovanie_2020@stavadm.ru.

Собранные документы родители также могут передать в комитет образования администрации Ставрополя. Он расположен на улице Шпаковская, 85. В пресс-службе администрации краевой столицы уточнили, что нужно предварительно записаться по телефону: 75-73-66.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье к открытию планируются 683 детско-оздоровительные организации.

Во всех лагерях уже проводятся предупредительные мероприятия, чтобы максимально обезопасить здоровье детей.

Но решение будет зависеть от эпидобстановки на Ставрополье. Когда именно они откроются, станет известно только после 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU