В Ставрополе рассказали, когда откроются детские оздоровительные лагеря

26 Май 2020 2020-05-26T15:58:02+03:00

Во всех лагерях уже проводятся предупредительные мероприятия, чтобы максимально обезопасить здоровье детей Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Всего в регионе заработают более 680 детско-оздоровительных организаций

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В Ставрополе сегодня, 26 мая прошло заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Там сообщили, что в крае к открытию планируются 683 детско-оздоровительные организации.

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Во всех лагерях уже проводятся предупредительные мероприятия, чтобы максимально обезопасить здоровье детей.

Но решение будет зависеть от эпидобстановки на Ставрополье. Когда именно они откроются, станет известно только после 15 июня.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 июня в России открывается туристический сезон. Однако из –за коронавируса он будет идти в ограниченном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU