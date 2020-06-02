На Ставрополье от коронавируса скончались еще два пациента

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:10:20+03:00

В Ставропольском крае до 7 июня введен режим самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Число жертв заболевания вновь выросло. Скончались еще два пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 2 июня сообщил губернатор региона.

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Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близких этих людей. Всего в крае от коронавируса умерли 49 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 85 человек.

- Коронавирус опасен. Об этом следует помнить. Пожалуйста, соблюдайте требования профилактики. Старайтесь делать все, чтобы прерывать возможные цепочки передачи инфекции. Делать все, чтобы мы сохранили главное – жизни людей, - обратился губернатор к жителям региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что всего в крае зафиксировано 2653 фактов заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU