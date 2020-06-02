2020-06-02T12:14:28+03:00
Общество

На Ставрополье малоимущие получили около 300 тыс продуктовых наборов

За последнюю неделю нуждающимся гражданам передано более 12 тыс. продовольственных корзин
Ася АСРЯН
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По данным на 2 июня малообеспеченным ставропольцам доставили 299 367 продуктовых наборов. В регионе практически завершается раздача помощи, предназначенной многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям и малообеспеченным пенсионерам.

Напомним, по поручению губернатора завершилась раздача 111 071 продуктового набора льготным категориям школьников.

Еще 28 тыс. наборов получили малоимущие пенсионеры от волонтеров-медиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике правительства Ставрополья.

Напомним, что в регионе продолжается режим самоизоляции. Волонтеры города и края оказывают помощь пожилым ставропольцам: покупают им лекарственные средства, продукты питания.

Что касается работы детских оздоровительных лагерей, то о дате их открытия сообщат после 15 июня. Здравницы КМВ уже возобновили свою работу. Подробнее о том, как работают санатории Ставрополья и что нужно, чтобы стать туристом на КМВ, читайте в этом материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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