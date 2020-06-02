На Ставрополье малоимущие получили около 300 тыс продуктовых наборов
По данным на 2 июня малообеспеченным ставропольцам доставили 299 367 продуктовых наборов. В регионе практически завершается раздача помощи, предназначенной многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям и малообеспеченным пенсионерам.
Напомним, по поручению губернатора завершилась раздача 111 071 продуктового набора льготным категориям школьников.
Еще 28 тыс. наборов получили малоимущие пенсионеры от волонтеров-медиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике правительства Ставрополья.
Напомним, что в регионе продолжается режим самоизоляции. Волонтеры города и края оказывают помощь пожилым ставропольцам: покупают им лекарственные средства, продукты питания.
Что касается работы детских оздоровительных лагерей, то о дате их открытия сообщат после 15 июня. Здравницы КМВ уже возобновили свою работу. Подробнее о том, как работают санатории Ставрополья и что нужно, чтобы стать туристом на КМВ, читайте в этом материале.
ИСТОЧНИК KP.RU