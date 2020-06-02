Министр здравоохранения Северной Осетии победил коронавирус
Министр здравоохранения Северной Осетии рассказал, что победил COVID-19 и вернулся работать:
Министр здравоохранения Северной Осетии вылечился от COVID-19.Видео: Минздрав РСО-Алания
- Могу сказать, что болезнь на самом деле очень непростая, - сказал Тамерлан Гогичаев. - С 18 мая я слег. Проходил амбулаторное лечение. Спасибо нашим докторам за помощь.
Напомним, о заражении министра стало известно 20 мая. Гогичаев лично заявил, что уходит на больничный и попросил земляков поберечь себя в непростых условиях борьбы с пандемией.
На 2 июня в республике зарегистрировано 3104 (+49) случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 выросло за сутки на 2 случая до 58. В больницах находятся 853 жителя с подтвержденным лабораторно диагнозом. Выздоровели с начала распространения инфекции 2063 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU