2020-06-02T16:38:24+03:00
Общество

На Ставрополье втрое увеличена поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти

В период стрижки овец эта новость для овцеводов края стала настоящим праздникам
Ася АСРЯН
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География продаж: Болгария, Беларусь, Монголия, Уругвай, Китай, Казахстан, Германия, ИндияГеография продаж: Болгария, Беларусь, Монголия, Уругвай, Китай, Казахстан, Германия, Индия
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Государственная поддержка производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти в крае в этом году увеличена в три раза и составила 150 млн рублей.

В связи с пандемией и, как следствие, падением цен на шерсть эта поддержка позволит не только сохранить, но и увеличить объемы производства. Сейчас в крае идет стрижка овец.

Первичную переработку и заготовку шерсти в крае осуществляют более 20 предпринимателей и организаций. В этом году планируется произвести 5 тыс тонн шерсти, в том числе тонкорунной и полутонкорунной 4 тыс. тонн (80%).

География продаж: Болгария, Беларусь, Монголия, Уругвай, Китай, Казахстан, Германия, Индия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье помогут региональным операторам в сфере вывоза ТКО. Деньги выделит Правительство России в соответствии с распоряжением №1449-р от 29 мая.

Ставрополье получит 288 миллионов, которые пойдут на стабилизацию финансового положения региональных операторов, работающих с ТКО. Компании смогут претендовать на субсидию после того, как документами подтвердят, что пострадали от ограничений из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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