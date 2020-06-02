В Пятигорске сняли ограничения на въезд в город
Вечером, 2 июня, стало известно, что с завтрашнего дня в Пятигорске снимаются ограничения на въезд в город. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
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Так, на совещании регионального оперативного штаба приняли решение поддержать инициативу главы курорта Дмитрия Ворошилова по прекращению работы КПП и снятию ограничений на въезд и выезд.
Напомним, что режим обязательной самоизоляции на Ставрополье продлен до 7 июня. Специальные пропуска, выданные администрацией Пятигорска, признаются действительными до этого дня.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что коэффициент распространения коронавируса снизился до 0,5. Еще несколько дней назад был больше 1. Конечно, говорить об улучшении ситуации пока рано. Так считают участники городского оперативного штаба.
В больницах курорта по-прежнему остаются пациенты с подтвержденным коронавирусом. Также в Пятигорске действует обсерватор, где под меднаблюдением лежат 26 ставропольцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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