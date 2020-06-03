2020-06-03T08:41:03+03:00
Общество

На Ставрополье умерли 50 пациентов с COVID-19

Появились свежие данные о количестве зараженных в крае
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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На Ставрополье от коронавируса скончался 50-й зараженный. Информации о том, кем и откуда был больной, пока нет. О смерти сообщил губернатор Владимир Владимиров в утренней сводке.

За сутки в крае прибавилось 80 новых пациентов. Теперь местным врачам известно о 2733 случаях инфицирования COVID-19 в регионе. 33 человека переносят болезнь тяжело, еще 231 находятся в средней степени тяжести. Среди заболевших - 229 детей.

За все время врачи вылечили 1208 зараженных. Вчера из больниц с выздоровлением выписали 77 жителей края. По данным Роспотребнадзора на 3 июня, в регионе 1475 "активных" пациентов.

Отметим, что на Ставрополье сейчас могут провести больше 52 тысяч исследований на COVID-19. Анализ на коронавирус осуществляют 16 лабораторий, в том числе - две частные за деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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