2020-06-03T02:20:56+03:00
Общество

Что разрешили и что запретили делать ставропольским детям на каникулах

Минздрав составил памятку, как можно гулять в условиях эпидемии коронавируса
Анна ЕГОРОВА
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Маленьким ставропольцам советуют избегать детских площадокМаленьким ставропольцам советуют избегать детских площадокФото: Анастасия ШАРОВА
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В Ставропольском крае продолжает действовать режим самоизоляции, но детям разрешили гулять. Делать это надо по инструкции. Специальную памятку подготовили в краевом минздраве.

- При соблюдении социальной дистанции допускаются прогулки на собственных приусадебных участках и лесопарковых территориях. А вот многолюдные детские площадки могут быть опасны. Контакты с другими детьми и родителями необходимо исключить, - отметила заместитель министра здравоохранения Ставрополья Елена Кузьмина.

Также в ведомстве посоветовали постоянно напоминать детям о необходимости мыть руки и обрабатывать их антисептиком после возвращения с улицы, а также полоскать рот и нос. Помещение, в котором дети проводят время во время летних каникул, нужно регулярно проветривать.

Напомним, по состоянию на 2 июня, в Ставропольском крае 227 детям поставлен диагноз COVID-19. Всего выявлено 2653 случая заражения коронавирусом. 1131 человек выздоров, 49 скончались.

Кстати, в Ставрополе можно платно сдать анализы на коронавирус. Рассказываем, как и где это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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