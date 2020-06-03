2020-06-03T10:39:52+03:00
Общество

Реальная зарплата жителей Ставрополья выросла почти на 7 процентов

Напомним, что наш край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье средняя зарплата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 9,5% и сложилась в сумме 31370,1 рубля. Реальная заработная плата увеличилась на 6,5 процента.

Напомним, что наш край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР. Жители Ставрополья получают зарплаты значительно выше, чем в других регионах Северного Кавказа.

С начала пандемии в нашем регионе раздали почти 300 тысяч продуктовых наборов. Поддержку получают люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в период введения ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тайные знаки» ставропольского курорта раскрываются с высоты птичьего полета
На Ставрополье растут объёмы противопаводковых работ
"Искандеры" 24 июня проедут по Ставрополю
На Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония
На Ставрополье ожидается сильный дождь с грозой и градом
На Ставрополье поймали пьяную девушку за рулем легковушки
На Ставрополье заложили первый в крае персиковый сад
Генпрокуратура направила своих представителей в Черкесск
Реальная зарплата жителей Ставрополья выросла почти на 7 процентов
Министр обороны Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
В Пятигорске возобновляют работу детские сады
Статистики определили, кто больше всего зарабатывает на Ставрополье
На Ставрополье бывшие правоохранители осуждены к 7 годам колонии за получение взятки
На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год
Железноводск стал первым в России цифровизированным городом-курортом