Реальная зарплата жителей Ставрополья выросла почти на 7 процентов

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:39:52+03:00

Напомним, что наш край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье средняя зарплата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 9,5% и сложилась в сумме 31370,1 рубля. Реальная заработная плата увеличилась на 6,5 процента.

Напомним, что наш край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР. Жители Ставрополья получают зарплаты значительно выше, чем в других регионах Северного Кавказа.

С начала пандемии в нашем регионе раздали почти 300 тысяч продуктовых наборов. Поддержку получают люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в период введения ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU