На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:12:11+03:00

Ставропольский край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР. Фото: Анастасия Осипова

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Северо-Кавказстат подготовил информацию о средней заработной плате, начисленной работникам в январе-марте 2020 года.

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Так, на Ставрополье средняя зарплата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 9,5% и сложилась в сумме 31370,1 рубля. Реальная заработная плата увеличилась на 6,5 процента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР.

Также выяснилось, что жители нашего края получают зарплаты значительно выше, чем в других регионах Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU