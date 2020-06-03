2020-06-03T10:12:11+03:00
Общество

На Ставрополье названа средняя зарплата за 2020 год

Реальная заработная плата увеличилась на 6,5 процента
Ася АСРЯН
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Ставропольский край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР.Ставропольский край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР.Фото: Анастасия Осипова
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Северо-Кавказстат подготовил информацию о средней заработной плате, начисленной работникам в январе-марте 2020 года.

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Так, на Ставрополье средняя зарплата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 9,5% и сложилась в сумме 31370,1 рубля. Реальная заработная плата увеличилась на 6,5 процента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский край входит в тройку лидеров по динамике роста зарплаты вместе с Ингушетией и КБР.

Также выяснилось, что жители нашего края получают зарплаты значительно выше, чем в других регионах Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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