На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек
3 июня на Ставрополье начался с печальных новостей. В крае скончался 50-й пациент с подтвержденным диагнозом кронавирусная инфекция. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
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Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким. За сутки в регионе выявили еще 80 новых фактов заболевания. За все время количество заболевших достигло 2733. Среди них -229 несовершеннолетних жителей края. Всего выздоровели 1208 человек.
- Чтобы побороть болезнь, потребуется еще немало сделать. И самым важным останется соблюдение правил противоэпидемической профилактики. Социальное дистанцирование, использование маски необходимы, - считает Владимир Владимиров.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Пятигорске снимаются ограничения на въезд в город. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставрополья.
Режим обязательной самоизоляции в нашем регионе продлен до 7 июня. Специальные пропуска, выданные администрацией Пятигорска, признаются действительными до этого дня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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