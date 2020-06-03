2020-06-03T09:09:54+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек

Растет количество умерших пациентов
Ася АСРЯН
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В регионе до 7 июня продлен режим самоизоляцииВ регионе до 7 июня продлен режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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3 июня на Ставрополье начался с печальных новостей. В крае скончался 50-й пациент с подтвержденным диагнозом кронавирусная инфекция. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

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Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким. За сутки в регионе выявили еще 80 новых фактов заболевания. За все время количество заболевших достигло 2733. Среди них -229 несовершеннолетних жителей края. Всего выздоровели 1208 человек.

- Чтобы побороть болезнь, потребуется еще немало сделать. И самым важным останется соблюдение правил противоэпидемической профилактики. Социальное дистанцирование, использование маски необходимы, - считает Владимир Владимиров.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Пятигорске снимаются ограничения на въезд в город. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставрополья.

Режим обязательной самоизоляции в нашем регионе продлен до 7 июня. Специальные пропуска, выданные администрацией Пятигорска, признаются действительными до этого дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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