На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:09:54+03:00

В регионе до 7 июня продлен режим самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

3 июня на Ставрополье начался с печальных новостей. В крае скончался 50-й пациент с подтвержденным диагнозом кронавирусная инфекция. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Когда можно поехать на курорты КМВ и черноморское побережье Краснодарского края: коронавирус на Юге России 00:00 00:00

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким. За сутки в регионе выявили еще 80 новых фактов заболевания. За все время количество заболевших достигло 2733. Среди них -229 несовершеннолетних жителей края. Всего выздоровели 1208 человек.

- Чтобы побороть болезнь, потребуется еще немало сделать. И самым важным останется соблюдение правил противоэпидемической профилактики. Социальное дистанцирование, использование маски необходимы, - считает Владимир Владимиров.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Пятигорске снимаются ограничения на въезд в город. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставрополья.

Режим обязательной самоизоляции в нашем регионе продлен до 7 июня. Специальные пропуска, выданные администрацией Пятигорска, признаются действительными до этого дня.

ИСТОЧНИК KP.RU