На Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония
По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день, 3 июня на Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония.
Распространение инфекции, доплаты медикам и открытие курортов: коронавирус на Северном Кавказе
На данный момент зарегистрировано 2733 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Среди них - 229 несовершеннолетних жителей края. Сейчас из 33 тяжелобольных - 14 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Под медицинским наблюдением в стационаре и на дому -6567 пациентов.
Сообщается, что на 88% свободны реанимационные койки. Они оснащены всем необходимым оборудованием для помощи тяжелым пациентам.
Напомним, что на Ставрополье с 18 мая и до 1 июля введен обязательный масочный режим. Режим самоизоляции продлен до 7 июня 2020 годв.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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