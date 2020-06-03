3 Июнь 2020 2020-06-03T12:58:42+03:00

В Ставропольском крае от коронавируса умерли 50 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

На лечении в стационаре с коронавирусом находятся 550 пациентов

Изменить размер текста: A A

По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день, 3 июня на Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония.

Распространение инфекции, доплаты медикам и открытие курортов: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

На данный момент зарегистрировано 2733 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди них - 229 несовершеннолетних жителей края. Сейчас из 33 тяжелобольных - 14 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Под медицинским наблюдением в стационаре и на дому -6567 пациентов.

Сообщается, что на 88% свободны реанимационные койки. Они оснащены всем необходимым оборудованием для помощи тяжелым пациентам.

Напомним, что на Ставрополье с 18 мая и до 1 июля введен обязательный масочный режим. Режим самоизоляции продлен до 7 июня 2020 годв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 80 человек

Растет количество умерших пациентов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU