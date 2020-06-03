2020-06-03T12:58:42+03:00
Общество

На Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония

На лечении в стационаре с коронавирусом находятся 550 пациентов
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае от коронавируса умерли 50 человекВ Ставропольском крае от коронавируса умерли 50 человекФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным регионального министерства здравоохранения, на сегодняшний день, 3 июня на Ставрополье у 848 человек диагностирована внебольничная пневмония.

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На данный момент зарегистрировано 2733 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Среди них - 229 несовершеннолетних жителей края. Сейчас из 33 тяжелобольных - 14 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Под медицинским наблюдением в стационаре и на дому -6567 пациентов.

Сообщается, что на 88% свободны реанимационные койки. Они оснащены всем необходимым оборудованием для помощи тяжелым пациентам.

Напомним, что на Ставрополье с 18 мая и до 1 июля введен обязательный масочный режим. Режим самоизоляции продлен до 7 июня 2020 годв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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