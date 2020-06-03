2020-06-03T15:12:45+03:00
Общество

Ессентуки открыли курортный сезон-2020

На лечение в город-курорт сегодня приехали первые 8 отдыхающих
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Городские власти встречают первого клиента нового курсезона-2020 - жительницу Хабаровска Ирину Сафонову.Городские власти встречают первого клиента нового курсезона-2020 - жительницу Хабаровска Ирину Сафонову.
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Первые восемь отдыхающих - это постоянные клиенты, решившие приехать, несмотря на изоляцию на территории санатория. Все они прошли тестирование у себя дома и имеют отрицательные результаты теста. В самом санатории выполнены все условия Роспотребнадзора.

- Ежедневно мы проводим дезинфекцию территории, жилых и лечебных корпусов, столовой, все сотрудники проверены на коронавирус, установлены рецеркуляторы, средства обработки, отмечена дистанция, - рассказала директор санатория Валентина Брехуненко.

И это лишь часть того, что было необходимо сделать к открытию этого сложного сезона. Особые требования предъявляются и к меню отдыхающих - оно должно быть легким, полезным, без сложной обработки. В столовой рассаживают по одному, приборы одноразовые, на стойке установлены защитные экраны, питание - по системе шведский стол, вход и выход разделены. На выполнение всех требований у коллектива ушел почти месяц.

В первом потоке на отдых в Ессентуки приехали гости из Краснодара, Москвы, Екатеринбурга. А самым первым клиентом нового курсезона-2020 стала жительница Хабаровска Ирина Сафонова, ее встречали представители городской власти с цветами и пожеланиями здоровья. 15 июня в Ессентуках планируют открыться еще 13 санаториев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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