На Ставрополье работающим пенсионерам продлили электронные больничные

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:30:11+03:00

Они могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно

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Работающим пенсионерам продлили электронные больничные до 11 июня. Теперь им не нужно предоставлять дополнительные документы.

Выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение недели со дня оформления.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье более 10 тысяч безработных жителей получают повышенные пособия.

Из них 4,8 тыс. гражданам дополнительно начисляются и выплаты на детей.

ИСТОЧНИК KP.RU