На Ставрополье работающим пенсионерам продлили электронные больничные
Работающим пенсионерам продлили электронные больничные до 11 июня. Теперь им не нужно предоставлять дополнительные документы.
Выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение недели со дня оформления.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье более 10 тысяч безработных жителей получают повышенные пособия.
Из них 4,8 тыс. гражданам дополнительно начисляются и выплаты на детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»