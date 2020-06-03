Андрей Мельниченко развивает детское образование в российских регионах

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:28:42+03:00

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В Международный день защиты детей, по информации "Интерфакса", между компанией «ЕвроХим» и правительством Тульской области было подписано соглашение о строительстве в Новомосковске Центра поддержки одаренных детей «Созвездие».

В тот же день состоялась торжественная церемония закладки первого камня в фундамент Центра. Создание уникального учебного учреждения стало возможно благодаря объединению усилий тульского губернатора Алексея Дюмина, компании «ЕвроХим» и Фонда Андрея Мельниченко.

Общая стоимость реализации проекта оценена в 1 миллиард рублей, закончить его планируется к началу 2022 года. Жилой корпус для круглогодичного проживания будет готов принять 200 учеников 7-11-х классов – будущих физиков и химиков. Учебные аудитории и лаборатории лицея «Олимп» и образовательного центра «Академия достижений» по типу сочинского «Сириуса» оснастят по последнему слову техники, а работать в Центре будут ведущие педагоги страны.

Также детям создадут все условия для здорового образа жизни: для этого в «Созвездии» будут бассейн, спортивный зал, стадион, площадки для спортивных игр и физкультурный зал.

- Инвестиции в детей – это инвестиции в наше будущее. В центре «Созвездие» будут воспитываться высококлассные специалисты для ведущих промышленных предприятий страны», - отметил генеральный директор компании «Еврохим» Игорь Нечаев.

Это далеко не первый детский образовательный проект, реализуемый в регионах по инициативе и под патронажем владельца «ЕвроХима». Созданный им Благотворительный фонд Андрея Мельниченко с 2016 года создает сеть инновационных образовательных центров поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний «ЕвроХим» и «СУЭК».

Одной из множества успешных инициатив Фонда стало создание в Невинномысске осенью 2017 года Центра детского научного и инженерно-технического творчества. Партнерами по реализации проекта стали администрация города Невинномысска, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и МХК «ЕвроХим». Ученики 5-11-х классов с увлечением осваивают здесь программы повышенного уровня подготовки по естественнонаучным дисциплинам.

Уже в 2018 году ребята показали первые успехи: учащиеся центра стали победителями и призерами краевых и всероссийских олимпиад и конкурсов по всем направлениям образовательной деятельности центра.

В мае 2019 года воспитанник ЦДНИТТ Виктор Епиченко занял первое место на 14-м Международном конкурсе исследовательских проектов школьников Future Engineer Project в Китае.

Но и по окончании Центра Фонд Андрея Мельниченко не забывает о своих воспитанниках – ребята встречаются с топ-менеджерами «ЕвроХима», обсуждают вопросы стажировок и будущего трудоустройства на предприятия холдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU