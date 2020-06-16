2020-06-16T09:45:55+03:00
Происшествия

На Ставрополье ливень подтопил дома в селе

Сегодня, 16 июня синоптики также прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/с.
Ася АСРЯН@asya1693
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 16 июня синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/сРанее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 16 июня синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/сФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Ставрополье продолжают идти сильные дожди. Так, накануне, в Апанасенковском районе из-за ливня подтопило 10 частных жилых домов и залило 11 приусадебных участков в селе Вознесеновское.

По данным пресс-службы МЧС России по краю, пострадавших нет.

Всего в этом населенном пункте насчитывается более 800 частных домов, в которых проживают около 2,5 тысяч человек.

Потоп в ставропольском селе.Видео: МЧС СК

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 16 июня синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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