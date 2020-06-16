На Ставрополье ливень подтопил дома в селе
На Ставрополье продолжают идти сильные дожди. Так, накануне, в Апанасенковском районе из-за ливня подтопило 10 частных жилых домов и залило 11 приусадебных участков в селе Вознесеновское.
По данным пресс-службы МЧС России по краю, пострадавших нет.
Всего в этом населенном пункте насчитывается более 800 частных домов, в которых проживают около 2,5 тысяч человек.
Потоп в ставропольском селе.Видео: МЧС СК
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 16 июня синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU