На Ставрополье ливень подтопил дома в селе

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:45:55+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 16 июня синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 16 июня синоптики также прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/с.

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На Ставрополье продолжают идти сильные дожди. Так, накануне, в Апанасенковском районе из-за ливня подтопило 10 частных жилых домов и залило 11 приусадебных участков в селе Вознесеновское.

По данным пресс-службы МЧС России по краю, пострадавших нет.

Всего в этом населенном пункте насчитывается более 800 частных домов, в которых проживают около 2,5 тысяч человек.

Потоп в ставропольском селе.Видео: МЧС СК

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 16 июня синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU