На Ставрополье число выздоровевших от коронавируса превысило 2 тысячи
На Ставрополье врачи вылечили более двух тысяч человек, заболевших коронавирусом. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров утром, 16 июня.
Он также добавил, что за сутки заболели 85 жителей края и выздоровели 97 человек. Общее число зараженных достигло 3845, выздоровевших — 2042 пациента.
— Соблюдение мер профилактики, в том числе, правил социального дистанцирования, остается очень важным. Пожалуйста, помните об этом. Берегите себя и будьте здоровы, — обратился губернатор к землякам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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