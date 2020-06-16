На Ставрополье число выздоровевших от коронавируса превысило 2 тысячи

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:55:05+03:00

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На Ставрополье врачи вылечили более двух тысяч человек, заболевших коронавирусом. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиров утром, 16 июня.

Он также добавил, что за сутки заболели 85 жителей края и выздоровели 97 человек. Общее число зараженных достигло 3845, выздоровевших — 2042 пациента.

— Соблюдение мер профилактики, в том числе, правил социального дистанцирования, остается очень важным. Пожалуйста, помните об этом. Берегите себя и будьте здоровы, — обратился губернатор к землякам.

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ИСТОЧНИК KP.RU