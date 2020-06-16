В Ставрополе лошади впервые поучаствуют в параде Победы
В Ставрополе впервые в параде Победы поучаствуют лошади. Так, в наш край из Карачаево-Черкесии прибыл личный состав вьючно-транспортного взвода горной мотострелковой бригады Южного военного округа, а также штатные лошади Монгольской и Карачаевской пород. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
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Известно, что для животных построили временную конюшню, где имеются все условия для их комфортного пребывания.
Специалисты запаслись свежей травой и водой. Перед началом летнего периода обучения лошадей провакцинировали.
После чего специалисты ветеринарной службы допустили их к выполнению задач.
Ранее в Ставрополе рассказали, как пройдет парад Победы. По словам губернатора, торжество должно пройти безопасно.
Так, все участники мероприятия обязательно сдадут тесты на коронавирус. Говорили и о зрителях торжественного шествия.
Они смогут заходить по пригласительным билетам. А еще на входе ставропольцам будут дезинфицировать руки, а также выдавать маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU