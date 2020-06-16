2020-06-16T12:53:33+03:00
Общество

На Ставрополье доноры сдали более 500 литров крови за неделю

К акции присоединился и губернатор региона Владимир Владимиров
Ася АСРЯН@asya1693
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Ставропольская Служба крови благодарит доноров и призывает стать донорами тех, кто еще не сдавал кровьСтавропольская Служба крови благодарит доноров и призывает стать донорами тех, кто еще не сдавал кровьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Всемирный день донора в этом году продлился с 8 по 14 июня. За это время передвижная Служба крови побывала в городах КМВ, Невинномысске, а также в Буденновске.

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В краевом центре доноры по традиции приходили на станцию переливания крови.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья, более 900 местных жителей сдали кровь. В итоге заготовлено более 500 литров крови и ее компонентов.

Ставропольская Служба крови благодарит доноров и призывает стать донорами тех, кто еще не сдавал кровь.

По информации «Ставропольской краевой станции переливания крови», стать донором может любой гражданин России в возрасте от 18 лет и весом более 50 кг.

Сдавать кровь можно не более пяти раз в год мужчинам, и не более четырех раз в год женщинам. Между процедурами должно пройти не менее 60 дней.

Главное, чтобы у него не было врачебных противопоказаний. Делятся они на два типа: абсолютные и временные.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сдал кровь в День донора. Глава региона призвал своих коллег сдать кровь, если у них отсутствуют медицинские противопоказания.

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Глава региона призвал своих коллег сдать кровь, если у них отсутствуют медицинские противопоказания (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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