На Ставрополье доноры сдали более 500 литров крови за неделю
Всемирный день донора в этом году продлился с 8 по 14 июня. За это время передвижная Служба крови побывала в городах КМВ, Невинномысске, а также в Буденновске.
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В краевом центре доноры по традиции приходили на станцию переливания крови.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья, более 900 местных жителей сдали кровь. В итоге заготовлено более 500 литров крови и ее компонентов.
Ставропольская Служба крови благодарит доноров и призывает стать донорами тех, кто еще не сдавал кровь.
По информации «Ставропольской краевой станции переливания крови», стать донором может любой гражданин России в возрасте от 18 лет и весом более 50 кг.
Сдавать кровь можно не более пяти раз в год мужчинам, и не более четырех раз в год женщинам. Между процедурами должно пройти не менее 60 дней.
Главное, чтобы у него не было врачебных противопоказаний. Делятся они на два типа: абсолютные и временные.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сдал кровь в День донора. Глава региона призвал своих коллег сдать кровь, если у них отсутствуют медицинские противопоказания.
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Глава региона призвал своих коллег сдать кровь, если у них отсутствуют медицинские противопоказания (подробнее)
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