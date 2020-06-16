На Ставрополье аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:12:33+03:00

Этот старинный дом отличается от десятки других винтажных строений богатой лепниной с таинственной символикой Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

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В курортной части Кисловодска, на улице Чкалова расположено здание 1912 года. Этот старинный дом отличается от десятки других винтажных строений богатой лепниной с таинственной символикой.

Недавно этот исторический особняк признали аварийным и даже хотели снести его. Однако, к счастью, на защиту здания встали неравнодушные жители курорта.

Недавно этот исторический особняк признали аварийным и даже хотели снести егоФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Тем временем, в администрации города уверяют, что старинному зданию больше ничего не угрожает. Там сообщили, что уже подготовили заявку о признании этого особняка объектом исторического наследия. На данный момент жильцов расселили, - пишет «Победа 26».

Примечательно, что это здание в Кисловодске называют «Масонским домом».

- «Масонским» его называют местные жители из-за того, что фасад этого старого особняка украшен барельефами с изображением циркуля, угольника, линейки и молотка. О его связи с «вольными каменщиками» доподлинно ничего не известно, - делится ставропольский краевед Роман Нутрихин.

Примечательно, что это здание в Кисловодске называют «Масонским домом»Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Кстати, циркуль – символ, который является одним из главных у масонского общества. И некоторые исторические здания в Ставрополе также пропитаны масонской аурой.

В администрации города уверяют, что старинному зданию больше ничего не угрожает

По мнению историков, многие из тех, кто приложил руку к проектировке и постройке города были масонами.

Исторический особняк манит черных кошекФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Например, заметить эти любопытные символы можно на фасаде Особняка Штейнгелей, Доме купцов Тарасовых, ТЦ «Пассаж», на стене Салона Леонидовых, на здании аптеки Байгера и т.д .

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ИСТОЧНИК KP.RU