2020-06-16T15:00:16+03:00
Общество

В Ставрополе две улицы останутся без воды 17 июня

Заявки на подвоз воды принимаются по телефону: 13 40
Ася АСРЯН@asya1693
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Причина отключения воды — плановые работы по капитальному ремонту водопровода по улице 50 лет ВЛКСМПричина отключения воды — плановые работы по капитальному ремонту водопровода по улице 50 лет ВЛКСМФото: Архив КП
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В Ставрополе жители двух улиц 17 июня временно останутся без воды. Об этом сегодня, 16 июня сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Причина отключения воды — плановые работы по капитальному ремонту водопровода по улице 50 лет ВЛКСМ.

Как сообщили сотрудники МУП «Водоканал» с 08:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

— ул. Доваторцев, № 47/1, 47/2, 51/3; — ул. 50 лет ВЛКСМ, № 18, 18/3, 18/4, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 24а, 24ак1, 24/1, 24/2, 24/3.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что график отключения горячей воды в Ставрополе 2020 отличается от прошлых лет - в связи с эпидемией коронавирусной инфекции сроки остановок котельных перенесли с середины мая на начало июня (и до 25 сентября).

Исключение составили только трехэтажный дом №7 на Старомарьевском шоссе (там горячей воды не будет с 12 по 26 мая) и несколько нежилых зданий, в которых расположены госучреждения и торговые предприятия.

Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в администрации краевой столицы, график может корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки в городе. Следите за обновлениями на сайте kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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