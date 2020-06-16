На Ставрополье стихия повалила деревья, снесла крыши домов

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:42:32+03:00

Все вопросы жизнеобеспечения населения решены. На автодорогах обстановка стабильная Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Накануне на Ставрополье прошли гроза, дожди и шквалистый ветер, порывами до 23 м/с. Стихия повредила кровли домов и социально-значимых объектов в нескольких районах края.

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Ливень подтопил подвалы частных домов и приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставрополью. Больше всего пострадали населенные пункты Апанасенковского и Андроповского районов.

Специалисты устранили последствия в этих населенных пунктах: освободили дворы от упавших деревьев, строительного мусора, откачали воду из подвальных помещений домов и земельных участков.

Потоп в ставропольском селе.Видео: МЧС СК

К счастью, пострадавших и погибших нет. Все вопросы жизнеобеспечения населения решены. На автодорогах обстановка стабильная.

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Сегодня, 16 июня синоптики также прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/с. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU