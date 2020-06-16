На Ставрополье стихия повалила деревья, снесла крыши домов
Накануне на Ставрополье прошли гроза, дожди и шквалистый ветер, порывами до 23 м/с. Стихия повредила кровли домов и социально-значимых объектов в нескольких районах края.
Что ставропольцы думают о проведении парада Победы в условиях коронавируса
Ливень подтопил подвалы частных домов и приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ставрополью. Больше всего пострадали населенные пункты Апанасенковского и Андроповского районов.
Специалисты устранили последствия в этих населенных пунктах: освободили дворы от упавших деревьев, строительного мусора, откачали воду из подвальных помещений домов и земельных участков.
Потоп в ставропольском селе.Видео: МЧС СК
К счастью, пострадавших и погибших нет. Все вопросы жизнеобеспечения населения решены. На автодорогах обстановка стабильная.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье ливень подтопил дома в селе
Сегодня, 16 июня синоптики также прогнозируют сильный дождь, грозу, град и шквалистый ветер порывами до 23 м/с. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU