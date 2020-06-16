Стычка, с которой началась перестрелка в Назрани, попала на видео
В сети появились кадры столкновения, после которого началась перестрелка в Назрани. На видео заметно, что несколько мужчин активно спорят, пока другие их оттягивают. Явного разделения на стороны у столпившихся людей нет. Сообщается, что все участники конфликта - члены одного клана.
Стычка, повлекшая перестрелку в Назрани.Видео: соцсети
В результате перестрелки пострадали семь человек. Еще четверо погибли. Среди умерших, как сообщают источники в силовых структурах, были сотрудники полиции и Росгвардии. В общей сложности в инцидент втянули 15 человек.
В республиканскую больницу увезли трех мужчин с ранениями. Один из них в тяжелом состоянии, еще двое на операции. По информации Минздрава Ингушетии, скончались три человека.
По свежей информации, задержан пожилой мужчина, которые развязал конфликт.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
По факту перестрелки в Назрани возбудили уголовное дело
Видео с начала инцидента попало в сеть [последние подробности]
ИСТОЧНИК KP.RU