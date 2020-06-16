2020-06-16T16:01:44+03:00
Происшествия

Стычка, с которой началась перестрелка в Назрани, попала на видео

Кадры опубликовали жители домов по близости
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В сети появились кадры столкновения, после которого началась перестрелка в Назрани. На видео заметно, что несколько мужчин активно спорят, пока другие их оттягивают. Явного разделения на стороны у столпившихся людей нет. Сообщается, что все участники конфликта - члены одного клана.

Стычка, повлекшая перестрелку в Назрани.Видео: соцсети

В результате перестрелки пострадали семь человек. Еще четверо погибли. Среди умерших, как сообщают источники в силовых структурах, были сотрудники полиции и Росгвардии. В общей сложности в инцидент втянули 15 человек.

В республиканскую больницу увезли трех мужчин с ранениями. Один из них в тяжелом состоянии, еще двое на операции. По информации Минздрава Ингушетии, скончались три человека.

По свежей информации, задержан пожилой мужчина, которые развязал конфликт.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

По факту перестрелки в Назрани возбудили уголовное дело

Видео с начала инцидента попало в сеть [последние подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

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