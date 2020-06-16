2020-06-16T16:46:46+03:00
Происшествия

По факту перестрелки в Назрани возбудили уголовное дело

Видео с начала инцидента попало в сеть
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото с места событийФото с места событий
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В Ингушетии завели уголовное дело по факту перестрелки в Назрани. По официальной информации, погибли четыре человека. Об этом сообщил Следственный комитет по Ингушетии на официальном сайте.

- Следователем следственного отдела по городу Назрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «ж» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц), - сказано в сообщении.

Первые кадры с перестрелки в Назрани.Видео: соцсети

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал раздел земли. Два брата давно не могли решить, кто должен владеть участком. В инцидент были втянуты 15 человек, среди которых - полицейский и росгвардеец. Оба, по предварительной информации, погибли.

Перестрелка случилась в 13 часов. Видео опубликовали в социальных сетях.

Начало перестрелки в Назрани.Видео: соцсети

Стычка, повлекшая перестрелку в Назрани.Видео: соцсети

- Четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Ингушетия.

На месте работают специалисты ведомства: руководство следственного управления, следователи и следователи-криминалисты. Идет осмотр места преступления.

ВИДЕО

ИСТОЧНИК KP.RU

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