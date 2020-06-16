По факту перестрелки в Назрани возбудили уголовное дело
В Ингушетии завели уголовное дело по факту перестрелки в Назрани. По официальной информации, погибли четыре человека. Об этом сообщил Следственный комитет по Ингушетии на официальном сайте.
- Следователем следственного отдела по городу Назрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «ж» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц), - сказано в сообщении.
Первые кадры с перестрелки в Назрани.Видео: соцсети
Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал раздел земли. Два брата давно не могли решить, кто должен владеть участком. В инцидент были втянуты 15 человек, среди которых - полицейский и росгвардеец. Оба, по предварительной информации, погибли.
Перестрелка случилась в 13 часов. Видео опубликовали в социальных сетях.
Начало перестрелки в Назрани.Видео: соцсети
Стычка, повлекшая перестрелку в Назрани.Видео: соцсети
- Четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Ингушетия.
На месте работают специалисты ведомства: руководство следственного управления, следователи и следователи-криминалисты. Идет осмотр места преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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