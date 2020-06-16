2020-06-16T16:58:06+03:00
Общество

Среди погибших в назранской перестрелке были сотрудники полиции и Росгвардии

Два брата не поделили кусок земли в наследстве [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Назрани два брата устроили перестрелку из-за земли. Участок им достался по наследству, но они не могли его поделить. В конфликт втянули 15 человек. В результате семеро мужчин пострадали, четверо погибли. Среди умерших были полицейский и сотрудник Росгвардии.

Стычка, повлекшая перестрелку в Назрани.Видео: соцсети

Отмечается, что почти все участники инцидента - члены одного тейпа. Что именно делал на месте росгвардеец - доподлинно не известно. По предварительной информации, он тоже входил в клан.

В Ингушетии произошла перестрелка, есть погибшие.

Согласно сообщениям Минздрава Ингушетии, в республиканской больнице находятся три человека. Один в тяжелом состоянии, двоих оперируют. Трое мужчин скончались.

По факту перестрелки открыли уголовное дело по пунктам «а» и «ж» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц). Подробности - в ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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