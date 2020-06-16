Среди погибших в назранской перестрелке были сотрудники полиции и Росгвардии

В Назрани два брата устроили перестрелку из-за земли. Участок им достался по наследству, но они не могли его поделить. В конфликт втянули 15 человек. В результате семеро мужчин пострадали, четверо погибли. Среди умерших были полицейский и сотрудник Росгвардии.

Стычка, повлекшая перестрелку в Назрани.Видео: соцсети

Отмечается, что почти все участники инцидента - члены одного тейпа. Что именно делал на месте росгвардеец - доподлинно не известно. По предварительной информации, он тоже входил в клан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/785228" frameborder="0"></iframe> В Ингушетии произошла перестрелка, есть погибшие.

Согласно сообщениям Минздрава Ингушетии, в республиканской больнице находятся три человека. Один в тяжелом состоянии, двоих оперируют. Трое мужчин скончались.

По факту перестрелки открыли уголовное дело по пунктам «а» и «ж» части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц). Подробности - в ссылке.