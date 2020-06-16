2020-06-16T14:56:32+03:00
Происшествия

Перестрелка из-за земли в Ингушетии: четверо погибли, семеро ранены

Появилось видео с места событий
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Назрани (Ингушетия), на Коммунальной улице, прозвучали выстрели. По предварительной информации, два брата не поделили землю. Всего в инциденте замешано 15 человек.

Очевидцы сообщают о семерых пострадавших. Четырех человек убили.

В Ингушетии произошла перестрелка, есть погибшие.

"КП - Северный Кавказ" следит за развитием событий и проверяет число жертв ЧП.

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Появилось видео с крупной перестрелки в Ингушетии

Его опубликовали очевидцы, живущие неподалеку [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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