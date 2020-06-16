Перестрелка из-за земли в Ингушетии: четверо погибли, семеро ранены

В Назрани (Ингушетия), на Коммунальной улице, прозвучали выстрели. По предварительной информации, два брата не поделили землю. Всего в инциденте замешано 15 человек.

Очевидцы сообщают о семерых пострадавших. Четырех человек убили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/785228" frameborder="0"></iframe> В Ингушетии произошла перестрелка, есть погибшие.

"КП - Северный Кавказ" следит за развитием событий и проверяет число жертв ЧП.

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