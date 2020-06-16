Перестрелка из-за земли в Ингушетии: четверо погибли, семеро ранены
Появилось видео с места событий
Иллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
В Назрани (Ингушетия), на Коммунальной улице, прозвучали выстрели. По предварительной информации, два брата не поделили землю. Всего в инциденте замешано 15 человек.
Очевидцы сообщают о семерых пострадавших. Четырех человек убили.
В Ингушетии произошла перестрелка, есть погибшие.
"КП - Северный Кавказ" следит за развитием событий и проверяет число жертв ЧП.
ПО ТЕМЕ
Появилось видео с крупной перестрелки в Ингушетии
Его опубликовали очевидцы, живущие неподалеку [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU