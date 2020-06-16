2020-06-16T14:42:11+03:00
Происшествия

Появилось видео с крупной перестрелки в Ингушетии

Его опубликовали очевидцы
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В сеть выложили первое видео после перестрелки в Назрани. На кадрах видно, как к месту подъезжают сотрудники полиции. Выстрелы уже не слышны. Дорогу полицейским перегородила "ГАЗель".

Первые кадры с перестрелки в Назрани.Видео: соцсети

В 14 часов стало известно о перестрелке в Ингушетии. Два брата не поделили наследство - земельный участок. Чтобы выяснить отношения, 15 мужчин взялись за оружие. По предварительной информации, в ЧП пострадали семь человек, еще четверо погибли.

Информация о количество жертв инцидента проверяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье преподаватель вуза получила взятку за сдачу экзаменов оптом
В Ставрополе две улицы останутся без воды 17 июня
Появилось видео с крупной перестрелки в Ингушетии
На Ставрополье аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры
Мэр Иван Ульянченко впервые осмотрел Ставрополь
Регионы Северного Кавказа отстают по уровню благосостояния семей
Программа господдержки помогла восстановить спрос на автокредиты
На Ставрополье жители обязаны обеспечивать представителям газовых служб доступ в свои квартиры
На Ставрополье доноры сдали более 500 литров крови за неделю
В Ставрополе служебная собака помогла полицейским найти тайник с наркотиками
В Ставрополе лошади впервые поучаствуют в параде Победы
На Ставрополье работающих с COVID-19 медиков отправят в санатории
На Ставрополье три ребенка попали под колеса машин за сутки