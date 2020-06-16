Появилось видео с крупной перестрелки в Ингушетии
Его опубликовали очевидцы
Иллюстративное фотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В сеть выложили первое видео после перестрелки в Назрани. На кадрах видно, как к месту подъезжают сотрудники полиции. Выстрелы уже не слышны. Дорогу полицейским перегородила "ГАЗель".
Первые кадры с перестрелки в Назрани.Видео: соцсети
В 14 часов стало известно о перестрелке в Ингушетии. Два брата не поделили наследство - земельный участок. Чтобы выяснить отношения, 15 мужчин взялись за оружие. По предварительной информации, в ЧП пострадали семь человек, еще четверо погибли.
Информация о количество жертв инцидента проверяется.
ИСТОЧНИК KP.RU