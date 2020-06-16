Появилось видео с крупной перестрелки в Ингушетии

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:42:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В сеть выложили первое видео после перестрелки в Назрани. На кадрах видно, как к месту подъезжают сотрудники полиции. Выстрелы уже не слышны. Дорогу полицейским перегородила "ГАЗель".

Первые кадры с перестрелки в Назрани.Видео: соцсети

В 14 часов стало известно о перестрелке в Ингушетии. Два брата не поделили наследство - земельный участок. Чтобы выяснить отношения, 15 мужчин взялись за оружие. По предварительной информации, в ЧП пострадали семь человек, еще четверо погибли.

Информация о количество жертв инцидента проверяется.

ИСТОЧНИК KP.RU