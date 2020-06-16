На Ставрополье разработали систему реабилитации пациентов с коронавирусом
В Железноводске разработали первую в России программу реабилитации в санаторно-курортных условиях для перенесших COVID-19.
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Пациентов ждет минеральная вода, комплексы прогулок по терренкурам и дыхательных процедур. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железноводска.
Реабилитация всех перенесших коронавирус жителей региона пройдет под контролем профильных специалистов. Медики внимательно следить за показателями и оценят эффективность программы.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске начали реабилитацию пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Программа реабилитации проводится по полису ОМС и включает в себя аппаратную физиотерапию, использование природных лечебных факторов и работу с психологами.
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Курс рассчитан на 14 или 17 дней, в зависимости от тяжести состояния пациента (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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