2020-06-16T17:41:32+03:00
Общество

На Ставрополье разработали систему реабилитации пациентов с коронавирусом

В ее основе лежат минеральная вода, комплексы прогулок по терренкурам и дыхательных процедур
Ася АСРЯН@asya1693
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Регулярный мониторинг уровня вентиляции лёгких позволит следить за состоянием пациентов здравницыРегулярный мониторинг уровня вентиляции лёгких позволит следить за состоянием пациентов здравницыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Железноводске разработали первую в России программу реабилитации в санаторно-курортных условиях для перенесших COVID-19.

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Пациентов ждет минеральная вода, комплексы прогулок по терренкурам и дыхательных процедур. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железноводска.

Реабилитация всех перенесших коронавирус жителей региона пройдет под контролем профильных специалистов. Медики внимательно следить за показателями и оценят эффективность программы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске начали реабилитацию пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Программа реабилитации проводится по полису ОМС и включает в себя аппаратную физиотерапию, использование природных лечебных факторов и работу с психологами.

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Курс рассчитан на 14 или 17 дней, в зависимости от тяжести состояния пациента (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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