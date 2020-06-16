2020-06-16T17:45:48+03:00
Происшествия

Умер пятый раненый участник перестрелки в Ингушетии

Врачи спасают еще двоих пострадавших
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Стоп-кадр видео от очевидцевСтоп-кадр видео от очевидцевФото: группы квест-клубов в соцсетях
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В больнице Назрани скончался пятый тяжело раненый участник уличной перестрелки родственников из-за земельного спора. Врачи занимаются спасением еще двоих пострадавших, комментируют в медицинском учреждении.

В семейный конфликт вмешались всего 15 человек. Среди них погибшие росгвардеец и полицейский. Крики и стрельба в крупном городе Ингушетии прогремели как гром среди ясного неба около 13 часов дня сегодня, 16 июня. Расследуется уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".

Первые кадры с перестрелки в Назрани.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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