На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:17:33+03:00

В регионе скончался еще один пациент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 3928. За сутки диагноз подтвердился у 83 человек. Скончался еще один пациент. Всего от инфекции в регионе умерли 72 жителя.

Выздоровели 2133. А за последние сутки – 91 человек. Об этом утром, 16 июня сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Уже вторые сутки подряд число выздоровлений превышает количество вновь выявляемых случаев заболевания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 24 июня не будет парада Победы. Такое решение приняли из-за распространения коронавирусной инфекции на курорте. Несмотря на некоторую позитивную динамику, ситуация все еще остается неблагоприятной.

ИСТОЧНИК KP.RU