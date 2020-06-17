2020-06-17T09:17:33+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 83 человека

Скончался еще один пациент
Ася АСРЯН@asya1693
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В регионе скончался еще один пациентВ регионе скончался еще один пациентФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 3928. За сутки диагноз подтвердился у 83 человек. Скончался еще один пациент. Всего от инфекции в регионе умерли 72 жителя.

Выздоровели 2133. А за последние сутки – 91 человек. Об этом утром, 16 июня сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Уже вторые сутки подряд число выздоровлений превышает количество вновь выявляемых случаев заболевания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 24 июня не будет парада Победы. Такое решение приняли из-за распространения коронавирусной инфекции на курорте. Несмотря на некоторую позитивную динамику, ситуация все еще остается неблагоприятной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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