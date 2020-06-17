Марш врачей в Железноводске проверят на коронавирус
Марш врачей в Железноводске не отменят. Все пройдет по плану, но медиков придется протестировать на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Шествие пройдет 24 июня. Его посвятят Дню Победы.
- Все участники Марша врачеи прои дут тестирование на COVID-19, как того требует Роспотребнадзор. Мы скорректируем масштаб мероприятия так, чтобы количество участников шествия не превышало допустимую норму, - сказал мэр Евгений Моисеев.
Участники мероприятия будут соблюдать социальную дистанцию. Им придется также учитывать меры предосторожности, разработанные Роспотребнадзором. Перед врачами пройдет военный оркестр.
Марш Врачей в Железноводске.Видео: мэрия города
Напомним, в пятницу Марш врачей прошелся по Железноводску с репетицией. Главный лозунг мероприятия - "Спасибо врачам".
- Военврачи во время Великой Отечественной войны спасали жизни раненных в схватках с фашистами, а современные медики один на один сражаются с коронавирусом, и мы хотим их поблагодарить, - говорил ранее Моисеев.
ИСТОЧНИК KP.RU