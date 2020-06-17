Марш врачей в Железноводске проверят на коронавирус

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:06:24+03:00

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Марш врачей в Железноводске не отменят. Все пройдет по плану, но медиков придется протестировать на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Шествие пройдет 24 июня. Его посвятят Дню Победы.

- Все участники Марша врачеи прои дут тестирование на COVID-19, как того требует Роспотребнадзор. Мы скорректируем масштаб мероприятия так, чтобы количество участников шествия не превышало допустимую норму, - сказал мэр Евгений Моисеев.

Участники мероприятия будут соблюдать социальную дистанцию. Им придется также учитывать меры предосторожности, разработанные Роспотребнадзором. Перед врачами пройдет военный оркестр.

Марш Врачей в Железноводске.Видео: мэрия города

Напомним, в пятницу Марш врачей прошелся по Железноводску с репетицией. Главный лозунг мероприятия - "Спасибо врачам".

- Военврачи во время Великой Отечественной войны спасали жизни раненных в схватках с фашистами, а современные медики один на один сражаются с коронавирусом, и мы хотим их поблагодарить, - говорил ранее Моисеев.

ИСТОЧНИК KP.RU