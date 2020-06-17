На Ставрополье пострадавшим от урагана районам окажут помощь

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:05:46+03:00

Жители оставались без электричества и газа, ремонта теперь требуют десятки зданий

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В Андроповском районе жителям, чьи дома пострадали из-за урагана, пообещали оказать помощь. Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 13 июня, около 16:00-17:00 из-за сильного дождя и шквалистого ветра в районе населенных пунктов Куршава и частично Курсавки, Водораздел, Новый Янкуль, по данным МЧС, без света остались почти семь тысяч жителей.

Эти люди также оставались без газа. И теперь десятки зданий требуют ремонта.

На месте происшествия работают представители краевого МинЖКХ, они должны оценить масштаб повреждений. Всего насчитываются 244 пострадавших.

В министерстве уточнили, что специалисты оказывают помощь в оформлении документов на выделение пострадавшим жителям единовременной выплаты из резервного фонда.

Также им выделят строительные материалы для ремонта 85 домов, школы и детского сада, которые пострадали из-за стихии.

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ИСТОЧНИК KP.RU